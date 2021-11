Coronavirus, torna a crescere la curva dei contagi in Maremma: + 80% in una settimana. IL GRAFICO

GROSSETO - Tornano a crescere decisamente anche in provincia di Grosseto i nuovi casi di coronavirus. L'aumento esponenziale dei nuovi positivi si registra con l'inizio del mese di novembre.

A dirlo sono i dati forniti quotidianamente dalla Asl Toscana sud est. Noi de IlGiunco.net li abbiamo elaborati mettendo a confronto il dato aggregato dei nuovi positivi nelle ultime quattro settimane.

Siamo passati da un numero di 62 nuovi casi nella settimana che va dall'11 al 17 ottobre a 195 nuovi casi nell'ultima settimana, la prima di novembre, dall'1 al 7 con un aumento totale del 214%.

A guardare l'evoluzione dei dati si vede bene come l'aumento più importante si ha in concomitanza proprio con la prima settimana di novembre che infatti coincide con l'impennata della curva nel grafico.

Ecco l'evoluzione dei casi in provincia di Grosseto - I dati che abbiamo preso a riferimento partono dalla settimana che va dall'11 al 17 ottobre: in questo caso i nuovi positivi in Maremma registrati sono stati 62; nella settimana successiva che va dal 18 al 24 ottobre i nuovi positivi sono stati 82 (con un aumento del 32%); nei sette giorni seguenti i nuovi positivi sono stati 108 (con un aumento del 31%); nella prima settimana di novembre dall'1 al 7 novembre, i nuovi casi sono stati 195 (con aumento dell'80%.

Crescono anche i ricoveri - Nelle ultime quattro settimane sono cresciuti anche i pazienti ricoverati in ospedale a Grosseto. I pazienti che si trovavano ricoverati l'11 ottobre erano in totale 10 di cui nessuno in terapia intensiva. I pazienti che si trovano in ospedale in questo momento (con il dato che si riferisce al 7 novembre) sono 23: 20 nel reparto di degenza Covid e tre in terapia intensiva.

