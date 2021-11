Camion si ribalta, ferito il conducente: trasportato a Siena con Pegaso

ROSELLE – Camion ribaltato su via dei Laghi a Roselle (Grosseto). Nell’incidente, avvenuto intorno alle 12.50, è rimasto ferito un uomo di 54 anni, che era alla guida del mezzo.

Sul posto è intervento il personale del 118 ed il 54enne è stato trasportato in codice 2 all’Ospedale Le Scotte di Siena con Pegaso 2. Oltre all’elicottero, sul posto anche l’ambulanza medicalizzata della Misericordia di Grosseto.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, non è rimasto coinvolto nessun altro mezzo.