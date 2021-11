Coronavirus: 27 nuovi casi e tre guariti in Maremma. 20 ricoverati: tre in terapia intensiva

GROSSETO – Sono 27 i nuovi positivi in provincia di Grosseto secondo il bollettino della Asl che fa il punto sui tamponi processati sino alle 14 di oggi. 503 i tamponi effettuati. In tutta la Asl Toscana sud est (Arezzo 20, Grosseto 27, Siena 34, uno extra Asl) sono 82 i nuovi positivi. Tre i guariti.

La fascia con più positivi è quella che va dagli zero ai 18 anni (12 nuovi casi). Dopo due giorni in cui si sono superati i 40 nuovi positivi i dati tornano a scendere sotto 30.

I nuovi positivi sono 23 a Grosseto, e uno, rispettivamente a Follonica, Massa Marittima, Monte Argentario e Scansano. 20 le persone ricoverate all’ospedale Misericordia di Grosseto, tre dei quali in terapia intensiva. Le persone positive in carico sono dunque 368, 338 dei quali al proprio domicilio. 1.110 le persone in quarantena perché contatto stretto di un positivo.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 82 Provincia di Arezzo 20 Provincia di Siena 34 Provincia di Grosseto 27 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d’età