Una partenza e un nuovo arrivato per l’Atlante Grosseto, Izzo: «Dobbiamo essere più concreti»

GROSSETO – Turno di riposo dal campionato e alcune novità a livello di rosa per l’Atlante Grosseto. Approfittando della pausa di tutto il girone E di serie B, dopo la sconfitta patita a Terracina, squadra che aveva un solo punto in classifica, e il modo e l’approccio in cui è avvenuta, la società ha preso la decisione di allontanare il portiere Tatonetti. Dopo questa più la partenza della settimana scorsa del fortissimo Jorge Arriaza, rientrato in Spagna per motivi familiari e di lavoro, oltre ai molto infortunati di lungo corso, la società ed il tecnico Alessandro Izzo stanno valutando alcuni giocatori per cercare di rinforzare la squadra a livello numerico ma in modo particolare cercando di riportare all’interno del gruppo anche un pò di qualità.

“Non è un buon momento questo – ha commentato Izzo – dato che in questa settimana di sosta non ho potuto svolgere l’ultimo allenamento per le molte defezioni, dato che oltre ai soliti Gianneschi, Senesi, Cipollini e Corridori, si sono aggiunti anche Bilal, Baluardi e Morad. E’ un periodo molto difficile ma nonostante questo la squadra si è sempre espressa bene, Terracina esclusa. Ringrazio la Palestra Athlon, che grazie al dirigente Marco Ciani, ha dato la possibilità ai giocatori di potersi allenare nella loro struttura. Saluto e ringrazio anche Jorge Ariazza e Simone Tatonetti per la serietà dimostrata in ogni singolo allenamento e per l’indiscussa professionalità. La prossima settimana saremo in grado di comunicare i nomi dei due nuovi arrivati. Purtroppo non ci aspettavamo di cambiare due giocatori così importanti, ma è andata così e diamo un grandissimo benvenuto ai nuovi he arriveranno, con la speranza che possano regalarci tante soddisfazioni sia dal punto di vista umano che sportivo”.

In programma adesso, la preparazione al prossimo impegno casalingo di sabato 13 novembre quando al Palabombonera arriverà lo United Pomezia. “Una formazione da prendere con le molle e considerata dagli addetti ai lavori una delle favorite alla vittoria – ha affermato Izzo – sono però fiducioso che miei ragazzi disputeranno una grande prova di carattere, anche se abbastanza decimati, e cercheremo in futuro di essere meno belli ma più concreti, mandando se serve ogni tanto anche il pallone in tribuna, con Falaschi che deve dare più continuità alle prestazioni; a Morad manca poco per fare il salto di qualità e Mateo, nonostante le sue molte qualità, deve essere più cinico”.

Novità dell’ultima ora, l’Atlante Grosseto ha acquisito le prestazioni del laterale difensivo argentino Carlitos D’Amato Martinez, proveniente dalla formazione sarda del Città Di Sestu, formazione che milita in serie A2.