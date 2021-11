Tornano i corsi invernali de Lo Scoiattolo, pattinaggio e mtb in attesa della neve

AMIATA – Lo sci club Lo Scoiattolo, in collaborazione con l’area neve Uisp di Grosseto e la scuola italiana sci Monte Amiata, torna a organizzare i tradizionali corsi promozionali di sci alpino della durata di sei domeniche: si parte domenica 9 gennaio.

I corsi sono programma sul monte Amiata, con campo scuola e punto di ritrovo da definire in base alle condizioni di innevamento della stazione, e come di consueto i bambini, divisi in gruppi, verranno seguiti durante le lezioni dai maestri di sci e dagli operatori sportivi Uisp dello sci club.

Lo staff tecnico sarà disponibile per le iscrizioni alla sede Uisp di Grosseto in viale Europa il martedì e il giovedì dalle ore 18 a partire dal 9 novembre.

In attesa della neve, continua la preparazione atletica del settore agonistico con allenamenti di pattinaggio in linea, uscite in mountain-bike e palestra.

Sono inoltre in programma vari moduli di allenamento sulla neve, a partire dalla prima uscita in Val Senales dall’11 al 14 novembre e nel mese di dicembre; seguiranno altri moduli nelle date 4-8 dicembre, 15-19 dicembre e 20-24 dicembre a Moena.

A partire da Natale sul monte Amiata si terranno poi gli allenamenti delle varie squadre agonistiche.

È prevista la partecipazione di tutti gli atleti a gare del circuito nazionale Fisi ed ai campionati nazionali Uisp che si svolgeranno a Pozza di Fassa in occasione della manifestazione nazionale di neve UISP (5-13 marzo 2022).