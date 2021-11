L’almanacco del Giunco: il 6 novembre l’Onu condanna l’apartheid e Obama vince le elezioni

GROSSETO – Sabato 6 novembre, San Teobaldo sacerdote, il sole sorge alle 6.54 e tramonta alle 17.04. Accadeva oggi:

1153 – Trattato di Wallingford, fine della lotta di successione al trono inglese che aveva visto contrapposti per quasi vent’anni Matilda, figlia di Enrico I d’Inghilterra ed il cugino di lei Stefano di Blois. Stefano riconosce come suo figlio adottivo ed erede Enrico, figlio di Matilda e di Goffredo il Bello detto Plantageneto

1528 – Il conquistador spagnolo Álvar Núñez Cabeza de Vaca, dopo un naufragio, diventa il primo europeo noto ad aver messo piede in Texas

1617 – Viene firmato il Trattato di Madrid, che pone termine alla Guerra di Gradisca tra la Repubblica di Venezia e l’impero Asburgico

1659 – Italia: Terremoto della Calabria del 1659

1789 – Papa Pio VI nomina Padre John Carroll come primo vescovo cattolico degli Stati Uniti

1844 – A San Cristóbal, nella Repubblica Dominicana, viene firmata la prima costituzione

1869 – A New Brunswick (New Jersey), si disputa la prima partita ufficiale di Football americano tra college

1881 – Nasce l’Accademia Navale di Livorno

1888 – Il presidente uscente democratico Grover Cleveland vince il voto popolare, ma perde nei collegi elettorali a favore dello sfidante repubblicano Benjamin Harrison

1892 – Italia: si svolgono le elezioni politiche generali per la 18esima legislatura del Regno d’Italia

1900 – Il presidente uscente repubblicano William McKinley viene rieletto dopo aver sconfitto lo sfidante democratico William Jennings Bryan

1904 – Italia: si svolgono le elezioni politiche generali per la 22esima legislatura

1913 – Mohandas Gandhi viene arrestato mentre guida una marcia di minatori indiani in Sudafrica

1917 – Prima guerra mondiale: finisce la Terza battaglia di Ypres: dopo tre mesi di combattimenti selvaggi, le truppe canadesi prendono Ypres, in Belgio

1918 – Viene proclamata la Seconda Repubblica di Polonia

1928

– Gli svedesi danno il via alla tradizione di mangiare i “pasticcini di re Gustavo Adolfo”, per commemorare il re

– Il repubblicano Herbert Hoover vince con un ampio margine le presidenziali statunitensi, battendo il democratico Alfred Emanuel Smith

– Grande eruzione dell’Etna: distrutta completamente Mascali

1935 – Davanti alla sezione newyorchese dell’Institute of Radio Engineers, Edwin Armstrong presenta il suo lavoro A Method of Reducing Disturbances in Radio Signaling by a System of Frequency Modulation (“Un sistema per ridurre i disturbi nei segnali radio utilizzando un sistema di modulazione di frequenza)

1941 – Seconda guerra mondiale: il leader sovietico Josif Stalin fa un discorso alla nazione per la seconda volta in tre decenni di governo. Dichiara che, anche se 350mila soldati sovietici sono stati uccisi fino a quel momento dai tedeschi, questi ultimi hanno perso 4milioni e mezzo di soldati (notizia falsa) e che la vittoria è vicina

1942 – Seconda guerra mondiale: i resti della Divisione Folgore, in ritirata da El Alamein, si arrendono agli inglesi dopo aver distrutto le proprie armi rese inutili dall’esaurimento delle munizioni

1956 – Il presidente uscente repubblicano Dwight D. Eisenhower viene rieletto sconfiggendo lo sfidante democratico Adlai E. Stevenson, in una riedizione delle elezioni di quattro anni prima

1957 – Félix Gaillard diventa primo ministro di Francia

1962 – Apartheid: l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approva la risoluzione 1761 che condanna le politiche razziste di apartheid del Sudafrica, e chiede a tutti i membri dell’Onu di interrompere le relazioni diplomatiche ed economiche con la nazione

1963 – Guerra del Vietnam: a seguito del colpo di Stato dell’1 novembre e all’assassinio del presidente Ngô Đình Diệm, il leader golpista generale Dương Văn Minh prende la guida del Vietnam del Sud

1965 – Inizio dei Freedom Flights: Cuba e gli Stati Uniti concordano formalmente per dare il via ad un ponte aereo per i cubani che vogliono andare negli Usa (per il 1971 250mila si avvalgono di questo programma)

1971 – L’Atomic Energy Commission (Aec) testa la più grande esplosione sotterranea di una bomba all’idrogeno statunitense, nome in codice Cannikin, sull’isola Amchitka nelle Aleutine

1975 – Inizia la Marcia Verde: 300mila marocchini disarmati convergono sulla città meridionale di Tarfaya in attesa di un segnale del re Hassan II del Marocco per sconfinare nel Sahara Occidentale

1985 – In Colombia, la guerriglia di sinistra del Movimento 19 aprile prende il controllo del Palazzo di Giustizia di Bogotà, uccidendo complessivamente 115 persone, 11 delle quali sono giudici della corte suprema

1991 – In Russia, a Mosca una folla di persone si riunisce in piazza Lubjanka, sede del Kgb, e distrugge la statua del fondatore del servizio segreto

1994 – Ad Asti e provincia, ad Alessandria e provincia, ad Alba e in una parte della provincia di Cuneo, esonda il fiume Tanaro, che allaga gran parte del loro territorio, causando oltre 70 vittime ed enormi danni

1999 – Gli australiani votano per mantenere la regina britannica come loro capo di Stato

2005 – La capitale della Birmania viene stata spostata da Yangon a Pyinmana, dal 27 marzo 2006 ufficialmente rinominata Naypyidaw (sede dei re)

2012 – Il presidente uscente democratico Barack Obama vince le elezioni presidenziali sconfiggendo Mitt Romney

2018 – Un cavallo impazzito finisce la propria corsa nella maniera peggiore, presso Ponticelli, dove ora è stato eretto in sua memoria il “Dead horse memorial ponticello”

Fonte: il.wikipwdia.org