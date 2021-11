FOLLONICA – «Il 2022 sarà un anno decisivo per l’area dell’ex-Ilva».

Così il sindaco di Follonica, Andrea Benini ieri pomeriggio durante il quarto incontro pubblico sul Piano strutturale e Piano operativo nella sala Tirreno.

«Stiamo lavorando sulle opportunità di finanziamento, non solo legato al Pnrr ma anche ai fondi ordinari della Comunità europea per lo sviluppo regionale – ha affermato il primo cittadino -. Ovviamente dovremo essere pronti con delle progettualità. Nel piano delle opere pubbliche abbiamo infatti investito risorse importanti per progettare quelle parti dell’ex-Ilva che sono ancora scoperte da questo punto di vista, quindi nei prossimi mesi, attraverso dei bandi ad hoc, dovremmo avere dei progetti pronti per poter partecipare alle occasioni di finanziamento che si presenteranno. Sarà un’occasione storica per completare il recupero della parte che manca, sia degli edifici che del resto degli spazi all’aperto. I prossimi anni saranno quindi decisivi e l’area sarà parte integrale del Piano strutturale e del Piano operativo».

La serie di incontri, voluta dall’amministrazione comunale, coinvolge direttamente i cittadini per approfondire gli strumenti di pianificazione e gli strumenti del processo partecipato che porteranno alla realizzazione del Piano strutturale e del Piano operativo comunale, due dei documenti fondamentali per la programmazione territoriale dei prossimi 20 anni.

Abbiamo seguito l’iniziativa con gli scatti di Giorgio Paggetti.