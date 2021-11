Tartaruga morta dopo aver ingerito un amo

MARINA DI GROSSETO – Una tartaruga è stata ritrovata sulla spiaggia di Fiumara nel comune di Grosseto. Ad attivare la Guardia costiera alle 14 di oggi, Tartamare. L’animale era però già morto

La Guardia costiera ha attivato il protocollo previsto in questi casi. L’Arpat ha disposto lo smaltimento visto che la tartaruga era in stato di decomposizione. Anche Tartamare ha dato parere favorevole per lo smaltimento. È stato allertato il Comune che domani provvedeva al prelievo della tartaruga è al successivo smaltimento.

Le cause della morte, dovrebbero essere legate all’ingerimento di un amo da pesca che ha attraversato l’animale da parte a parte. L’animale, giovane, quasi adulta, era una Caretta caretta lunga 49 centimetri e larga 41.