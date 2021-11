Sostegni dal Comune per luce, acqua e riscaldamento: ecco come fare domanda

ORBETELLO – Il Comune di Orbetello ha comunicato l’uscita del bando per richiedere il contributo economico per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e riscaldamento dell’abitazione, destinata a residenza abituale.

Le domande possono essere presentate entro le ore 12,00 del 30 novembre 2021.

Possono fare domanda i nuclei familiari residenti nel comune di Orbetello, in possesso di Isee in corso di validità non superiore a €15.000,00 e che abbiano subito una riduzione del reddito prodotto nell’anno 2020, rispetto al reddito prodotto nell’anno 2019, di almeno il 25%, causa Covid-19.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito Comune di Orbetello | Home Page