Partita speciale al Polo Tecnologico: fra professori e studenti vince la beneficenza all’Avis

GROSSETO – Partitella di calcetto benefica da parte dei docenti e studenti del Polo Tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto. Professori e ragazzi sono scesi in campo per raccogliere fondi che sono stati destinati all’Avis di Grosseto. La consegna è avvenuta al termine della partita, ch ha visto prevalere la squadra dei professori, nell’impianto di via Australia della Polisportiva Nuova Grosseto Barbanella, dalle mani del dirigente scolastico Claudio Simoni in quelle del presidente di Avis Grosseto, Erminio Ercolani e del segretario Vincenzo Martire.

“Sono atti che ci rendono orgogliosi – ha commentato il preside Simoni – Vedere studenti e insegnanti vivere e condividere un momento ludico-sportivo nel quale è promossa una raccolta fondi per un’associazione benefica come Avis, è motivo di grande soddisfazione, in primis per il sottoscritto ma soprattutto per l’istituzione che rappresento. Mi piace molto il clima che si respira qui al Polo Tecnologico, dove la condivisione e l’interazione tra insegnanti e studenti avviene anche al di fuori dell’ambito scolastico.”x