Nuova edizione del Campionato Invernale, due giorni di grande vela nelle acque di Porto Ercole

PORTO ERCOLE – La vela che si corre in modalità off-shore torna protagonista, con l’avvio del 45esimo Campionato Invernale dell’Argentario, al via nel weekend del 6 e 7 novembre e organizzato dal Circolo Nautico e della Vela Argentario. Particolarità unica di questo campionato sono le regate con percorsi lungo le bellezze del Promontorio e dell’Arcipelago Toscano. Giglio, Giannutri, Talamone, Isola Rossa, Formiche di Burano e Formiche di Grosseto: queste le boe naturali dei percorsi di regata, che saranno scelti di volta in volta in base alle condizioni meteo.

La rinnovata formula prevede regate un weekend al mese da novembre a marzo; nell’occasione previste anche due regate con pernottamento fuori dall’Argentario. Partner d’eccezione Garmin, azienda leader nella navigazione satellitare.

“Abbiamo deciso di sposare questa formula proposta dal Circolo Nautico e della Vela Argentario – dichiara Luca Cornali, responsabile della Comunicazione di Garmin Marine – perché siamo convinti che i nostri prodotti, sia quelli di bordo che quelli indossabili, siano delle perfette soluzioni per gli armatori che vogliono cimentarsi nelle regate di altura. Abbiamo previsto dei premi speciali e la titolazione delle regate con pernottamento fuori dal perimetro dell’Argentario. Per l’occasione il Garmin Quatix 6 farà bella mostra al polso di alcuni fortunati armatori, che parteciperanno alle regate”.

“Siamo onorati di avere così un’azienda importante presente al Campionato Invernale – dichiara Maurizio Belloni, vice presidente del Circolo Nautico e della Vela Argentario – il nostro impegno per creare degli eventi sportivi memorabili che siano apprezzati dagli armatori è costante tutto l’anno, sia con le regate di primavera/estate ma anche quelle invernali che organizziamo da anni. Un ringraziamento ovviamente a Garmin che ha creduto in noi, ma anche a tutto lo staff del circolo che si impegna affinché, nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid, ci siano un sano divertimento. Direi che la migliore dimostrazione di quanto affermo è l’iscrizione di ben 24 imbarcazioni dai 30 ai 50 piedi”.