Missione “impossibile” per le ragazze della Gea: gara esterna contro la leader Jolly Livorno

GROSSETO – Trasferta impossibile per le ragazze di serie B della Gea Basketball Grosseto, impegnate sabato sera alle 21 al Pala Cosmelli contro il Jolly Acli Livorno, imbattuta capolista del girone e favorita numero uno per il salto in A2. Le labroniche stanno rispettando i pronostici, con il miglior attacco (286 punti fatti) e la miglior difesa (155 punti). Il quintetto allenato da Luca Faragli (126 segnati e 327 subiti) partono per limitare i danni e per fare allenamento in vista di match più abbordabili.

“Il Jolly Acli – dice il coach Faragli – ha costruito una squadra per la serie A2, compreso l’ingaggio di giocatrici straniere. Si proverà a prendere ispirazione. Dobbiamo prendere tutto quello che si può imparare e riportarlo sabato prossimo sul campo contro il Florence, nel primo scontro salvezza della stagione”.

La formazione livornese guidata da Emiliano Ferretti ha in organico due straniere, la bosniaca Tea Peric, prelevata dall’Hannover, e la senegalese Jeannette Guilavogui.

La Gea Grosseto infatti potrà finalmente mettere in campo Martina Moscatelli, che ha completato il tesseramento e darò manforte ad una squadra che nonostante le quattro sconfitte ha lottato con i denti, facendo registrare sempre piccoli miglioramenti. Rispetto alla gara con il Costone tornerà in campo anche Federica Cipolletta e potrebbe aggregarsi alla squadra anche Myriam Perillo. Rimangono in infermeria Chiara Cazzuola e la capitana Sarah Tamberi.

Queste le convocate: Federica Simonelli, Federica Cipolletta, Erika Lambardi, Bianca Bellocchio, Fabiana Nermettini, Teresa Vallini, Giulia Faragli, Clara Nunziatini, Chiara De Michele, Martina Moscatelli, Margherita Pepi, Myriam Perillo.

Il programma della 5a giornata di serie B: Baloncesto Firenze-Academy La Spezia, Fotoamatore Florence-B.F. Pontedera, Costone Siena-Unicusano Pielle Livorno, Sisas Perugia-Number 8 San Giovanni Valdarno, P.F. Prato-Le Mura Spring Lucca, Jolly Acli Livorno-Gea Grosseto.

La classifica: Jolly Livorno 8; Pielle Livorno, P.F. Prato, San Giovanni Valdarno, Costone Siena, Sisas Perugia 6; Academy La Spezia, Baloncesto Firenze 2; B.F. Pontedera, Gea Grosseto e Florence 0.

Rachele Di Stano salterà la trasferta di Livorno, ma farà parte della rosa che domenica mattina alle 11, in via Austria disputerà una gara amichevole della categoria Under 17 tra la Gea e l’Unione Cestistica Lanuvio, un quintetto dei Castelli Romani che sabato affronterà anche il San Sepolcro. Un test per verificare la crescita delle grossetane, che si presenteranno in campo con le 2005-2006-2007 e 2008.