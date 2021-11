Ragazza fugge dall’ospedale e si getta sotto le auto in corsa

GROSSETO – Ha cercato di uccidersi slanciandosi davanti alle auto in corsa sulla Senese. Sono stati i carabinieri forestali a salvare una giovane donna che questa mattina era fuggita dal reparto di psichiatria dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Gli automobilisti hanno segnalato la ragazza, che sembrava volersi far investire. La donna ha tentato di gettarsi sotto le vetture in transito sulla via.

I militari l’hanno prima tratta in salvo, e poi hanno allertato la centrale operativa carabinieri e il pronto soccorso che sono intervenuti subito sul posto prestandole il necessario soccorso.