Duello col Viareggio di Mariotti per la Blue Factor, trasferte per gli Under

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Ancora una grande sfida attende, domani sera sabato, la Blue Factor di Massimo Bracali: al Casa Mora fischio d’inizio alle 19, arbitro Roberto Toti di Salerno, i biancocelesti ospitano una delle principali forze del campionato di serie A2, il Cgc Viareggio dell’ex Massimo Mariotti. La prima giornata della stagione regolare ha subito messo in mostra i valori nel girone B, e i bianconeri versiliesi si sono dimostrati un eccellente quintetto, trascinati anche dai gol dei tanti giovani che hanno militato in A1: Luca Lombardi, Alex Raffaelli Liam Rosi e Andrea Deinite, che insieme al portiere Emiliano Torre e al 20enne argentino Joaquim Muza Tarquini compongono l’ossatura della squadra.

“Il Cgc Viareggio è un ottimo complesso – ha detto Massimo Bracali nel presentare la gara – sono guidati da un allenatore che non ha certo bisogno di presentazioni come Mariotti che ha vinto tutto. Mi aspetto una bella partita, giocata su buoni ritmi. Noi siamo partiti bene con il successo a Forte dei marmi, ma ho detto ai ragazzi di non abbassare la guardia. E’ il nostro esordio in casa, davanti al nostro pubblico, e come sempre daremo tutto”. Nel Cgc Viareggio sicuro assente Andrea “Gassino” Gemignani, espulso insieme a Matteo Giorgi durante il derby poi vinto dai suoi contro il Camaiore.

I risultati della 1a giornata: Sarzana-Grosseto 10-4, Afp Giovinazzo-Prato 7-2, Cgc Viareggio-Rotellistica Camaiore 4-1, Forte dei Marmi-Castiglione 5-9. Riposa Roller Matera. Anticipo dell’11esima giornata: Roller Matera-Prato 8-3.

La classifica: 3 Gamma Innovation Sarzana, Decom Roller Matera, Indeco Afp Giovinazzo, Blue Factor Castiglione e Cgc Viareggio, 0 Rotellistica Camaiore, Sgs Servizi Forte dei Marmi, Alice Grosseto e Prato Startit.

Il programma della 2a giornata di A2 girone B: Castiglione-Cgc Viareggio, Rotellistica Camaiore-Sarzana, Grosseto-Afp Giovinazzo, Prato-Roller Matera. Riposa Forte dei Marmi.

In pista nel fine settimana anche tutto il settore giovanile. Stasera, venerdì, al Casa Mora alle 20 derby dell’Under 19 contro il Grosseto per la Coppa Italia. Domani, sabato, invece gioca l’Under 15 a Viareggio contro l’Spv, poi domenica l’Under 17 ancora a Viareggio sempre contro l’Spv mentre l’Under 11 alle 17 è impegnata al Capannino contro il Follonica.

La serie B in pista martedì 9 novembre alle 21 al Capannino. Follonica-Blue Factor Castiglione arbitro Daniele Moretti di Follonica. Classifica gruppo H: 6 Follonica, 3 Prato, 0 Castiglione.

Il programma completo del settore giovanile:

Under19 venerdì 5 ore 20 Casa Mora Castiglione-Grosseto, arbitro Matteo Galoppi di Follonica

Coppa Italia Under 19, zona 4 classifica. 9 Sarzana A, 6 Viareggio, Forte dei Marmi 3 Castiglione, 0 Grosseto, Sarzana B. Prossimo turno (5/11): Castiglione-Grosseto, Forte dei Marmi-Sarzana B, Sarzana A-Viareggio.

Under17 domenica 7 ore 11 Spv Viareggio-Castiglione

Campionato e Coppa Italia Under 17, zona 4 classifica: 9 Pumas Viareggio, 6 Follonica B, 3 Follonica A, Forte dei Marmi, Sarzana, 0 Cgc Viareggio, Spv Viareggio, Castiglione. Prossimo turno (7/11): Sarzana-Forte dei Marmi, Follonica A-Pumas Viareggio, Spv Viareggio-Castiglione, riposa Follonica B

Under15 sabato 6 ore 17 Spv Viareggio-Castiglione

Campionato under17 classifica: 9 Forte dei Marmi, 7 Sarzana, 6 Spv Viareggio A, 4 Cgc Viareggio, 3 Follonica, Castiglione, 0 Cp Grosseto, Spv Viareggio B. Prossimo turno 4a giornata: Mt Forte dei Marmi-Cgc Viareggio, Gamma Innovation Sarzana-Cp Grosseto, Follonica-Spv Viareggio B, Spv Viareggio A-Blue Factor Castiglione.

Under11 domenica ore 17 Follonica-Castiglione

Campionato e Coppa Italia Under 11, zona 4, Classifica: 3 Follonica, Castiglione, 0 Forte Versilia Roller, Sarzana, Grosseto, Prato, Cgc Viareggio, Rotellistica Camaiore. Prossimo turno (7/11) 2a giornata: Rotellistica Camaiore-Picchianti Grosseto, Forte Versilia Roller-Cgc Viareggio, Tipografia Senesi Prato-Sarzana, Follonica-Castiglione.