Tra tecnologia e nuove opportunità: ecco i lavori più richiesti in Toscana

Come tutti sappiamo, la pandemia mondiale ha provocato una serie di effetti collaterali anche sull’economia generale dei diversi paesi. Nei mesi successivi, infatti, il nostro paese ha dovuto fare i conti con una grande crisi economica che ha colpito tantissime attività operanti in settori differenti.

Di recente, però, sono sempre più numerose le iniziative che mirano alla ripartenza e al dinamismo, soprattutto nel campo dell’online.

In particolar modo, in Toscana sono stati registrati dati altissimi relativi alle nuove offerte di lavoro proposte dalle aziende, parliamo di una crescita del 28% rispetto agli anni precedenti. Lo sviluppo tecnologico, quindi, ha favorito l’economia di tantissime attività, che durante i periodi di lockdown sono state costrette a chiudere fisicamente le porte al pubblico. Analizzando i dati relativi alle diverse province toscane, si evince un cambiamento positivo e in costante crescita.

Quali sono le categorie professionali più richieste a livello regionale?

Secondo alcuni dati relativi alle ricerche d’impiego in Toscana, risulta che tra le categorie professionali più ricercate ci sono al primo posto quelle legate al settore industriale e di produzione, a seguire i settori di vendita, logistica e magazzino. Una ricerca generale in Toscana dimostra che le figure professionali per cui c’è maggiormente richiesta sono: gli operatori di magazzino, gli addetti alle pulizie, gli addetti alle vendite, gli operai impiegati nel settore meccanico, e gli agenti di vendita. Questi dati emergono da alcune ricerche che sono state effettuate analizzando le numerose piattaforme online che ogni giorno pubblicano offerte di lavoro.

Nuove possibilità lavorative per i giovani: cos’è il “Metodo Nuovo”?

Tra le tantissime nuove offerte lavorative che hanno spalancato le porte ai giovani in questi ultimi mesi, c’è il progetto pensato da Marco Mazzarrini, un imprenditore toscano proprietario di alcune tenute vinicole situate nelle bellissime terre del Chianti e a Modena, dove egli stesso, insieme alla sua famiglia produce dell’ottimo aceto balsamico Dop e Igp. Il suo progetto innovativo si chiama “Metodo Nuovo” e mira alla formazione di giovani da impiegare in questo settore, che ha bisogno di un milione di euro per riprendersi e rimettersi in sesto.

Secondo Mazzarrini, il denaro necessario a far ripartire a gonfie vele il suo settore, può essere raccolto attraverso le criptovalute. Il programma studiato prevede un investimento minimo di 500 euro, per chi decidesse di partecipare al progetto, ma la cosa più importante è che se l’investitore volesse recedere dall’operazione, potrebbe farlo tranquillamente e verrebbe rimborsato con bottiglie di vino della sua stessa tenuta di equivalente valore economico.

In poco tempo al progetto hanno aderito tantissime aziende straniere, tra le quali alcune situate in California e altre in Svizzera. Esistono inoltre, una serie di punti da rispettare per poter sposare correttamente la filosofia di Mazzarrini, e cioè assumere giovani, adottare ritmi e tecniche lavorative sostenibili, fornire il proprio vino agli investitori qualora decidano di recedere, e accettare metodi di pagamento con criptovalute.

Quest’ultimo punto, rivela proprio una delle tantissime previsioni degli esperti sul Bitcoin , che vedono nella moneta digitale il denaro del futuro, credono, infatti, che presto verrà sostituita a tante altre modalità di pagamento soprattutto sul web. È ormai sotto gli occhi di tutti quanto lo sviluppo tecnologico e la digitalizzazione abbiano offerto ai giovani e non solo nuove opportunità lavorative. Sono numerosissimi, infatti i dati che dimostrano l’assunzione di neolaureati, inizialmente impiegati come operai e successivamente, inseriti tra i livelli più alti e professionali, come quelli di dirigenza e controllo.

Altri settori favoriti dallo sviluppo tecnologico

Abbiamo parlato di digitalizzazione, un fenomeno che in questi ultimi mesi ha risollevato l’economia di tantissime attività. In particolar modo, il settore commerciale ha ottenuto ottimi risultati dallo sviluppo tecnologico, ad esempio, sono nati numerosi siti e-commerce che si occupano della vendita online di qualsiasi tipo di prodotto.

Lo shopping online, infatti, è diventato il nuovo trend del momento, la maggior parte delle persone ha cambiato totalmente il modo di fare acquisti, riscontrando tantissimi vantaggi. Comprare su internet è sicuramente più comodo, ci si può collegare in qualsiasi momento e da qualunque dispositivo tecnologico, inoltre, vengono messe a disposizione degli utenti molteplici modalità di pagamento, tra cui, PayPal, PostePay e bonifico bancario.

Acquistare i prodotti online, quindi, è semplice e comodo, con un semplice click si possono ordinare e ricevere direttamente a casa. Anche per il settore alimentare è stato fondamentale lo sviluppo tecnologico e l’avvento della digitalizzazione, sono nati infatti, tantissimi siti e-commerce dedicati anche alla vendita di prodotti agro alimentari.

In questo modo, le piccole e medie imprese hanno potuto ampliare la propria clientela, facendo arrivare i loro prodotti locali anche in paesi esteri. Durante la pandemia un altro settore che ha subito un forte cambiamento è quello del gioco, il lockdown, infatti, ha costretto le sale gioco, i casino e i centri scommesse a chiudere le porte al pubblico.

Grazie alla digitalizzazione i giocatori non si sono fermati, hanno potuto giocare virtualmente su siti e piattaforme online. Sono nati tantissimi casino online dove gli utenti possono partecipare a tornei in live, proprio come se si trovassero fisicamente in una sala gioco. Un altro settore che è cambiato positivamente grazie allo sviluppo tecnologico è quello pubblicitario, grazie all’espansione dei diversi social network, infatti, il marketing ha trovato canali veloci e di forte impatto per lanciare messaggi e promuovere nuovi marchi.

Uno dei veicoli pubblicitari che attualmente risulta essere quello più significativo ed efficace, è quello che utilizza la figura degli influencer , per promuovere prodotti di qualsiasi tipo. L’influencer è diventata pian piano una vera e propria professione, le agenzie di marketing collaborano con loro per promuovere e far conoscere brand e marchi sul web. Grazie all’influenza dei loro profili social, gli influencer consigliano e invogliano gli utenti all’acquisto di un determinato prodotto, facendosi garanti della qualità e dell’efficienza di quell’articolo.

In particolar modo, per il settore della moda è stata significativa la figura dell’influencer, e moltissimi brand hanno investito su queste nuove strategie di marketing per ampliare la propria visibilità e aumentare le loro vendite.