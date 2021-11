Salta numero legale in consiglio, opposizione: «Spaccatura. Cinelli ha ancora la maggioranza?»

MAGLIANO IN TOSCANA – «Sono mesi che all’interno della maggioranza targata centro-destra si verificano dissapori che, in più episodi, hanno portato a spaccature in seno al consiglio comunale, anche su argomenti molto importanti» afferma il gruppo di opposizione Uniti.

«In particolare, il gruppo guidato dalla vice sindaca Mirella Pastorelli e dalla capogruppo Doriana Melosini, ha manifestato un disagio crescente e lamentato “difficili” rapporti con il sindaco Diego Cinelli».

«Come gruppo di opposizione non possiamo non denunciare una situazione che crea difficoltà soprattutto ai cittadini e che non possiamo risolvere noi. Del resto, il sindaco ha tradito la propria civicità, per la verità mai posseduta, scegliendo di aderire alla Lega e connotandosi sempre più come un amministratore di parte» continua la nota della minoranza.

«Conosciamo bene il suo modo di fare e non facciamo fatica a comprendere il disagio che provano le tre consigliere di Fratelli d’Italia, ma riteniamo che sia arrivato il momento di capire se Cinelli ha ancora una maggioranza che lo sostiene».

«Quanto ai ritardi nell’approvazione degli atti, il sindaco non cerchi alibi. Tra i compiti di un primo cittadino v’è anche quello di tenere unita e coesa la propria maggioranza e almeno, ma non solo su questo, il “Leghista” sembra poco “legante” e pure recidivo».