Pallacanestro Grosseto contro Impruneta in cerca di riscatto, in campo anche gli Under

GROSSETO – Voglia di riscatto in casa della Pallacanestro Grosseto alla vigilia del secondo weekend di campionato, dopo un primo senza punti in classifica. La squadra Under 17 Gold fa subito il suo esordio nel girone al Palazzetto di via Austria domenica ore 15.30, in un match di alto livello ospitando i pari età della Mens Sana.

Sabato alle 18.15, sempre al PalaAustria, l’Under 14 Elite cerca il riscatto dopo la sconfitta di misura in casa di US Livorno incontrando Basket Cecina.

La Promozione, alla prima giornata in casa, gioca domenica alle 18.30 ospitando Basket Impruneta con lo spirito giusto per aggiudicarsi i primi due punti in classifica della stagione.

Martedì alle 19.15 la Under 19 Gold, dopo la partita di lunedì caratterizzata dal brutto infortunio occorso a Giulio Madeddu, gioca a Lucca ospite di BSKT Club Lucca reduce da una bella vittoria sul campo di Montecatini.

Queste le partite di questo lungo fine settimana di basket in attesa dell’inizio dei campionati Under 16, Under 15 e Under 13 ed Esordienti previsto per le prossime settimane. Solo allora per tutte le otto formazioni della Pallacanestro Grosseto si potrà definitivamente considerare iniziata la stagione sportiva 2021-’22.