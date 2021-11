Oltre 60 iscritti ai corsi di formazione degli adulti: «Un grande successo»

CAPALBIO – Sono oltre 60 le persone che hanno deciso di iscriversi ai corsi organizzati a Capalbio dal Cpia1, centro provinciale per l’istruzione degli adulti, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Si tratta di percorsi formativi per apprendere la lingua inglese, il tedesco, l’italiano per stranieri (livello B1) e l’informatica che sono stati organizzati dopo aver raccolto, la scorsa estate, i suggerimenti e le richieste dei cittadini.

E ieri, mercoledì 3 novembre, si è tenuto il primo appuntamento, con gli iscritti al corso di italiano per stranieri. Ad inaugurare i percorsi formativi, che sono i primi che si tengono nella zona sud della provincia di Grosseto, grazie all’accordo tra il Cpia e il Comune di Capalbio, il corso di alfabetizzazione livello B1, un percorso formativo che consente ai partecipanti di ottenere la certificazione.

“Siamo davvero soddisfatti che il lavoro fatto per organizzare dei corsi di formazione degli adulti sul territorio abbia ottenuto così tante adesioni – commenta Patrizia Puccini, assessore all’Istruzione del Comune di Capalbio –. Per individuare temi e materie da trattare abbiamo raccolto le richieste dei cittadini e i numeri delle adesioni raccolte dimostrano che c’è davvero grande interesse a crescere e migliorare le proprie competenze”.

Sono 30 le persone iscritte al corso di inglese, una decina a quello di tedesco, altrettanti a quello di informatica e undici quelli iscritti al corso di alfabetizzazione per stranieri.

All’incontro di ieri, che si è tenuto alla scuola secondaria di primo grado di Capalbio messa a disposizione dalla dirigente Selis e ha visto la presenza anche del vicepreside Sergio Ceccacci, che ha illustrato obiettivi e contenuti del corso e modalità per lo svolgimento dell’esame finale che si terrà a Grosseto, hanno partecipato gli undici iscritti.

Mercoledì 10 novembre ci sarà il secondo incontro e sempre in quella data, nella sala Tirreno di Borgo Carige, i docenti incontreranno gli iscritti ai corsi di lingua inglese, lingua tedesca e informatica che partiranno entro la fine di novembre. Molti sono gli adulti che hanno aderito all’iniziativa, attestandone l’importanza e la grande opportunità per Capalbio.

Nei prossimi mesi potranno essere organizzati altri percorsi formativi. Per informazioni è possibile contattare il Cpia 1 di Grosseto all’indirizzo email: ctpgr@libero.it.