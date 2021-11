La nuova opera di Luca Guerrieri: fuori il video di “Una luce che scalda”

FOLLONICA – E’ disponibile su YouTube il video di Una luce che scalda, il nuovo video di Luca Guerrieri, artista follonichese che nel maggio di quest’anno ha pubblicato Timeless, un album decisamente importante per il suo percorso musicale sospeso tra elettronica, ritmo, melodia e ricerca anche visiva e multimediale. “Non c’è più tempo, la natura ha bisogno di aiuto, subito”, questo ripete Guerrieri nelle sue opere.

Luca Guerrieri

“Con questo clip, interpretato dalla brava Giulia Santilli, attrice teatrale e doppiatrice, si chiude un lungo percorso iniziato già a gennaio 2021 con il video di Timeless, brano che ha dato il titolo al mio album – https://youtu.be/g665YcEJ4ck -. A fine febbraio 2021 è invece arrivato Crescendo – https://youtu.be/lorpQ-QjYvM” , spiega Luca Guerrieri, che in questo periodo è decisamente impegnato anche come produttore con la cantautrice Meri e come organizzatore di Meet Music, un festival che a Follonica mette insieme giovani, artisti affermati e professionisti della musica.

Prima del video di Una luce che scalda è stato pubblicato quello di Risvegli – https://youtu.be/DzCCqI5ia6k – interpretato da Fabio Troiano.

“In tutti e quattro i video è l’ambiente ad essere al centro della scena, insieme alle emozioni dei protagonisti. In quello di una Una luce che scalda si vede e si sente la bellezza del Golfo di Follonica, ma c’è anche una storia tutta da scoprire”, conclude Guerrieri.

Chi è Luca Guerrieri

In attività fin dal lontano 1995, il dj producer Luca Guerrieri vive a Follonica e lavora nel suo Double Vision Studio. Il suo sound è davvero difficile da definire, visto che attraversa tutti o quasi i diversi generi di musica elettronica.

Nel 2019, su Claps Records, la label che gestisce con Marco Roncetti, è uscito il suo primo album, It Never Ends. Tra le 15 tracce ci sono anche alcuni brani downbeat. Nella primavera 2020 è invece uscito Homemade, un album prodotto “in quarantena”, mentre in autunno è stata la volta di Nightmares, un viaggio musicale elettronico attraverso pandemia e impossibilità di vivere insieme l’energia della musica. Il 21 maggio 2021 è stata invece la volta di Timeless. E sempre a maggio 2021, ecco Feelings, album della cantautrice italo inglese Meri che Luca Guerrieri ha prodotto.

Nel 2017 Guerrieri ha fondato Meet Music, una convention totalmente gratuita che si tiene a Follonica durante l’ultima settimana di giugno. L’obiettivo è quello di aiutare chi si approccia alla musica a capire meglio la professione del dj, mettendo a disposizione l’esperienza di molti professionisti. Nel 2020 e nel 2021, Meet Music Live Online ha comunque messo insieme professionisti e giovani talenti, grazie anche a MINI Meets Music Contest. Inoltre ha partecipato come docente per due anni allo Jagermeister / Jagermusic Lab italiano.

Tra i brani prodotti da Luca Guerrieri, Tears (suonata anche nel main stage del Tomorrowland) e Harmony, battezzata da Pete Tong nel suo programma su BBC Radio 1. Negli anni Luca Guerrieri ha remixato brani di decine di artisti internazionali tra cui Bob Sinclar, Marshall Jefferson, Sidekick, Dirty Vegas, Watermat, Roland Clark. Ha poi dato notevoli frutti la lunga collaborazione con Federico Scavo.

In Italia si è esibito in molti dei locali di riferimento, mentre nel mondo ha fatto ballare top club come Privilege (Ibiza), Sankeys (Ibiza), Cielo (Dubai), Carrusel Club (Sofia).