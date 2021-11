Fratelli d’Italia contro Cinelli: «Accuse gratuite. Noi assenti perché sindaco a contatto con persona positiva»

MAGLIANO IN TOSCANA – “Apprendiamo con molto stupore, di alcune dichiarazioni da parte del sindaco leghista Diego Cinelli, apparse sulla stampa locale, dove lo stesso accusa il nostro gruppo politico e indirettamente anche la minoranza di aver fatto venire meno il numero legale al consiglio comunale del 3 novembre, facendo così rimandare l’assise dove erano all’ordine del giorno importanti punti da discutere”, così la nota di pronta risposta da parte di Fratelli d’Italia Magliano in Toscana.

“Rimandiamo al mittente – proseguono da Fratelli d’Italia –, le accuse politiche gratuite, con le quali il primo cittadino accusa le consigliere comunali Melosini e Fedeli di aver fatto saltare il consiglio comunale. Casomai quest’ultime sono da attribuire alla minoranza che non ha partecipato ai lavori. Le nostre tre consigliere comunali, delle quali ricordiamo a Cinelli che una è il vicesindaco, avevano già dalla mattinata manifestato, inviando a tal proposito una mail, le proprie perplessità sulla eventuale presenza al consiglio comunale, per motivi sanitari”.

“Il nostro rifiuto a presenziare, – spiegano Doriana Melosini e Nadia Fedeli – è dovuta al fatto che sia il sindaco Diego Cinelli che la vicesindaco Mirella Pastorelli erano venuti entrambi in contatto con una persona poi risultata positiva al Covid, e che la vicesindaco era stata per questo messa in quarantena preventiva in attesa di tampone. Quindi, solo per motivi di prevenzione sanitaria e tutela della salute è da attribuire la nostra assenza, cosa che ci saremmo aspettate che avesse fatto anche il sindaco Cinelli, così da dare anche lui il buon esempio a tutela e prevenzione della diffusione del Covid-19”.

“Riguardo ai punti all’ordine del giorno – dicono Fratelli d’Italia –, siamo ben consapevoli dell’importanza che rivestono i ristori per i cittadini e le imprese locali, per le quali ci batteremo affinché siano erogati non per 41Mila euro come previsto, ma per molto di più, procrastinando ad esempio quelli ipotizzati dal sindaco per altri lavori nel palazzo comunale. Per questo, vogliamo rassicurare e dire a Cinelli di stare sereno, in quanto i contributi da erogare saranno approvati quanto prima e senza nessun problema da parte del nostro gruppo. Come saranno approvati ed effettuati nei tempi tecnici, quelli destinati ai lavori di ristrutturazione di frazioni, ecc. Caro sindaco, nulla resterà indietro, anche se a parere del nostro gruppo politico, ci sono anche altre priorità oltre quelle elencate che non possono essere trascurate, ma di queste problematiche ne parleremo nel prossimo consiglio comunale. Infine, suggeriamo a Cinelli di smetterla di pensare, ed essere ossessionato che ogniqualvolta Fratelli d’Italia mette in atto progetti, idee o quant’altro, che ci possa essere dietro qualche nascosto ‘fumus’ politico nei suoi confronti”, concludono Fratelli d’Italia Magliano.