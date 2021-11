Coronavirus, numeri in crescita nelle scuole maremmane: 31 classi in quarantena e 56 positivi

GROSSETO – In provincia di Grosseto ci sono 31 classi in quarantena, come riporta la Asl. Si tratta di sei classi delle scuole superiori, 14 delle medie, nove delle elementari e due della materna. Sono invece 56, al momento, i positivi al Coronavirus provenienti dal mondo della scuola. Si tratta di 52 studenti e quattro insegnanti, tutti in isolamento domiciliare.

Una settimana fa, giovedì 28 ottobre, si contavano 25 contagi in meno: i positivi nelle scuole maremmane erano 31 (29 studenti e due insegnanti). Le classi in quarantena, invece, erano 15, 16 in meno di oggi.

Passando al totale dei casi nelle scuole delle province della Asl Toscana sud est (Grosseto, Siena e Arezzo), sono 267 gli attualmente positivi (giovedì 28 ottobre erano 165 contagi), tutti in quarantena domiciliare (come la scorsa settimana e quella precedente). Di questi, 74 sono nell’aretino (+32) e 133 nel senese (+45). Quattro i contagi extra Usl. Sono invece 133 le classi in quarantena: 27 delle superiori, 47 delle medie, 48 delle elementari, sette delle materne e quattro di nidi (giovedì scorso erano 83).