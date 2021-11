Coronavirus, crescono i nuovi casi in Maremma: sono 31. Due ricoveri in più

GROSSETO – Continuano a salire i nuovi casi di Coronavirus: sono 31 i nuovi positivi registrati nel grossetano nelle ultime 24 ore (ieri 21), 19 dei quali nel comune capoluogo. E’ quanto si legge sul report quotidiano della Asl. Era da due mesi che il numero di nuovi casi giornalieri in Maremma non superava le 30 unità.

Il 41,9% dei nuovi positivi registrati ha tra i 35 e i 49 anni, il 22,6% ha meno di 18 anni.

Tra le ore 14 del 3 e le ore 14 di oggi, 4 novembre, sono stati processati 595 tamponi (ieri 485). Il tasso di positività (numero di nuovi casi/numero di tamponi effettuati) sale al 5,2% (ieri 4,3%).

Le persone positive in carico alla Asl sono 285 (ieri 264). Nelle ultime 24 ore si registrano nove guarigioni (ieri cinque).

Due ricoveri in più: 13 pazienti si trovano in cura nel reparto di degenza Covid (ieri 10). Due persone, invece, sono ricoverate in terapia intensiva (ieri tre). I ricoveri totali per Coronavirus all’Ospedale Misericordia di Grosseto sono 15 (ieri 13).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 75 Provincia di Arezzo 19 Provincia di Siena 25 Provincia di Grosseto 31 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 5 – 2 7 3 2 Grosseto 7 1 13 5 3 2 Siena 4 3 7 6 4 1 Totale Asl 16 4 22 18 10 5

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Giovedì 28 ott Venerdì 29 ott Sabato 30 ott Domenica 31 ott Lunedì 1 nov Martedì 2 nov Mercoledì 3 nov Giovedì 4 nov Arezzo 20 39 9 47 18 16 30 19 Siena 49 40 11 56 37 33 37 25 Grosseto 13 9 19 19 24 5 21 31 Totale Asl 82 88 39 122 79 54 88 75

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Arcidosso 1 Castel Del Piano 1 Castiglione Della Pescaia 2 Civitella Paganico 1 Follonica 2 Grosseto 19 Manciano 1 Massa Marittima 1 Monte Argentario 1 Orbetello 1 Roccastrada 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 4 TI San Donato Arezzo 1 Degenza Covid Misericordia Grosseto 13 TI Misericordia Grosseto 2

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 876 Provincia di Siena 648 Provincia di Grosseto 595

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 341 Provincia di Siena 576 Provincia di Grosseto 285

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 289 Provincia di Siena 531 Provincia di Grosseto 271

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1558 Provincia di Siena 1936 Provincia di Grosseto 1031

Guariti Provincia di Arezzo 4 Provincia di Siena 10 Provincia di Grosseto 9