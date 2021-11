Comunità in lutto: Braccagni piange Santi Cherubini

BRACCAGNI – Il paese piange l’improvvisa scomparsa, a 59 anni, di Santi Cherubini, imprenditore nel settore dei trasporti e spedizioni, molto noto in tutta la provincia per essere stato, nel passato, socio di una ditta che riforniva medicinali alle farmacie di tutta la Maremma e non solo.

Lasciata la vecchia azienda collaborava con quella avviata da qualche tempo dal figlio Francesco che, grazie anche alla sua esperienza, si è rapidamente affermata in varie province della Toscana.

Santi Cherubini si è sentito male in casa ed a nulla è valso il rapido intervento dei sanitari. Lascia la moglie Franca ed i figli Letizia e Francesco. La notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio nel paese dove ha da sempre abitato, ma anche in molte località della Maremma dove si era fatto apprezzare negli anni del lavoro.

Il funerale si svolgerà domani, alle 10, nella Chiesa di Braccagni.