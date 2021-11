Si alza il sipario della Leopolda: venerdì la presentazione del cartellone

FOLLONICA – Il Teatro Fonderia Leopolda riapre le sue porte al pubblico e per farlo invita tutti i cittadini e le cittadine alla presentazione del cartellone della stagione 2021-2022 che si terrà venerdì prossimo, 5 novembre, alle 12 in Teatro.

In quell’occasione si terrà infatti la conferenza stampa alla quale parteciperanno il sindaco di Follonica Andrea Benini, l’assessora alle politiche culturali Barbara Catalani, il direttore artistico Eugenio Allegri, la compagnia residente Zaches Teatro, la regista Luana Gramegna per il progetto speciale “Cenerentola”, la compagnia LST Teatro con il regista Manfredi Rutelli per il progetto speciale, in anteprima nazionale, “Secret life of humans – Vita segreta degli umani” e la redazione di Fila Q, il magazine del teatro, composta da alcuni studenti del Liceo linguistico di Follonica.

La stagione di spettacoli 2021-2022, sarà formata da una stagione di prosa, danza e circo teatro, dai sabati e domeniche a teatro, con un cartellone composto da otto spettacoli, quattro rappresentazioni di teatro ragazzi e due progetti speciali.

La presentazione è aperta a chiunque voglia partecipare (si raccomanda il Green Pass per l’accesso al teatro). In occasione della presentazione del cartellone verranno anche date informazioni in merito ai biglietti e agli abbonamenti teatrali.