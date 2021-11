San Donato battuto ai rigori, successo del Follonica Gavorrano in Coppa

BAGNO DI GAVORRANO – Avanti tutta in Coppa Italia per il Follonica Gavorrano che prevale 5-4 dopo i calci di rigore contro il San Donato Tavarnelle ai 32esimi, dopo l’1-1 dei minuti regolamentari. Match combattuto tra le due compagini, con un ampio turn over ad opera di mister Bonura, che schiera una formazione farcita di giovani prospetti.

Bella chance anche per Francavilla dopo la doppietta realizzata nell’ultimo turno con la squadra Juniores.

Ospiti inizialmente insidiosi con due tiri di Buzzegoli, fuori bersaglio. Al quarto d’ora ci prova Montini dopo un bello scambio in area, ma il suo diagonale è parato da Nannelli. Al 19′ fallo su Trovade e rigore fischiato dall’arbitro: dal dischetto Giustarini calcia alla destra del portiere e batte Cardelli per l’1-0 biancorossoblù. Quattro minuti dopo, Giustarini ancor pericoloso, ma il suo tiro dalla distanza finisce sul palo; fuori di un soffio il tentativo di Mencagli. Imprecisi anche gli ospiti, con Pino su cross di Brenna e poi con Mencagli.

Nella ripresa Tavarnelle subito in attacco ma Nannelli si fa trovare pronto su Mencagli e sulla punizione dal limite di Buzzegoli. Triangolazione tra Fontana e De Paolis, con quest’ultimo che si presenta in area, ma il suo tiro viene bloccato da un difensore avversario. Al 40′ pareggio del San Donato: azione concitata con Marzierli che supera di testa Nannelli. Bello scambio tra Coccia e Lo Sicco con quest’ultimo che calcia da fuori area a giro, ma la palla va fuori. Ultima fatica di Nannelli su tiro da fuori di Carcani. Sull’1-1 finale le due squadre vanno ai calci di rigore: decide proprio l’estremo difensore maremmano grazie a due splendide parate.

5-4 dopo i calci di rigore (1-1 a fine partita)

FOLLONICA GAVORRANO: Nannelli, Bruni, Del Rosso, Trovade (35′ st Lo Sicco), De Paolis (24′ st Berardi), Giannini, Francavilla (25′ st Ramazzotti), Fontana, Ampollini, Giustarini (1′ st Coccia), Rosini (21′ st Dierna). A disposizione: Ombra, Martelli, Antonini, Fofana. All. Bonura.

SAN DONATO TAVARNELLE: Cardelli, Zini (32′ Pisaneschi), Buzzegoli, Pino, Montini (28′ st Alessio), Marzierli, Regoli (1′ st Caciagli), Tognetti (1′ st Carcani), Guidi, Mencagli (15′ st Russo), Brenna. A disposizione: Viti, Ciurli, Gerardini, Sottili. All. Indiani.

ARBITRO: Marin di Portogruaro; assistenti Roccanello di Viterbo, Gookooluk di Civitavecchia.

RETI: 19′ (rig.) Giustarini, 40′ st Marzierli.

NOTE: ammoniti Zini, Trovade, Guidi, Ampollini, Regoli,’ Francavilla, Ramazzotti; recuperi 2+4.

Questa la successione dei rigori: Bruni (FG) gol; Buzzegoli (SD) gol; Fontana (FG) gol; Guidi (SD) gol; Lo Sicco (FG) gol; Marzierli (SD) parato; Giannini (FG) parato; Caciagli (SD) gol; Dierna (FG) gol; Russo (SD) parato

“Sono contento perché abbiamo dimostrato che chi gioca si fa trovare pronto – ha commentato il tecnico maremmano Marco Bonura – Abbiamo giocato con due ragazzi della Juniores e sono contento anche per quello, perché al settore giovanile ci guardo. C’è stata l’opportunità e li ho messi in campo senza problemi e devo dire che hanno dato una bella risposta. Sono contento per il passaggio del turno. In campionato stiamo facendo bene e dobbiamo mantenere questo tipo di atteggiamento e di voglia di fare. Ci vuole coraggio ma stiamo bene e domenica c’è un’altra partita importante da vincere contro il Tiferno Lerchi”.

“Mi è piaciuta la prova dei giovanissimi – ha aggiunto il ds Filippo Vetrini – per scelta abbiamo deciso di giocare con otto under perché è giusto che siano chiamati in causa in partite vere. C’è ancora maggiore soddisfazione per il risultato finale perché la differenza di età non si è vista, anzi, è emersa la bontà della nostra rosa. Prossimo impegno contro il Seravezza, che ha battuto 4-0 il Sestri Levante, il sorteggio stabilirà chi giocherà in casa”.