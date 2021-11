Censimento: c’è tempo fino all’8 novembre per compilare il questionario online

GROSSETO – Nei giorni scorsi l’Istituto nazionale di statistica (Istat) ha inviato a tutte le famiglie campione una lettera informativa per invitarle a partecipare al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell’indagine, tali famiglie possono compilare on line il questionario collegandosi all’indirizzo https://raccoltadati.istat.it/questionario e inserendo le proprie credenziali di accesso.

In alternativa possono fissare un appuntamento con il Centro comunale di rilevazione (Ccr) del Comune di Grosseto, telefonando allo 0564 488711 o inviando una email a ufficio.censimento@comune.grosseto.it dove potranno utilizzare un pc con accesso a internet per compilare il questionario autonomamente o tramite intervista condotta da un operatore.

Dall’8 novembre le famiglie che non avranno ancora compilato il questionario on line, oltre ad avere sempre a disposizione il canale on line fino al 13 dicembre e la possibilità di recarsi presso il Ccr del Comune, saranno contattate da un operatore comunale per un’intervista faccia a faccia o telefonica.

Dal 14 dicembre pertanto l’intervista sarà possibile solo tramite operatore comunale, presso il proprio domicilio oppure presso i Centri Comunali di Rilevazione. Se l’appuntamento per l’intervista è già stato fissato presso il proprio domicilio, il questionario dovrà essere compilato esclusivamente con l’ausilio di un rilevatore comunale.

Il questionario deve essere compilato entro e non oltre il 23 dicembre 2021.

Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il Centro comunale di rilevazione (Ccr) o il Numero verde 800.188.802 (attivo tutti i giorni fino al 23 dicembre, dalle 9.00 alle 21.00) o scrivere all’indirizzo di posta elettronica censimentipermanenti.popolazionelista@istat.it.

La fornitura dei dati richiesti dall’Istat è obbligatoria ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e del DPR 25 novembre 2020, di approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2019 e dell’allegato elenco delle rilevazioni che comportano l’obbligo di risposta per i soggetti privati; la violazione di tale obbligo sarà sanzionata ai sensi degli artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989 e del medesimo DPR 25 novembre 2020 (allegato “Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2017-2019 – Aggiornamento 2019 per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta”).