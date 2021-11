Al via il progetto nazionale “Scuole sicure”: c’è anche un istituto maremmano

GROSSETO – Prende vita il progetto “Scuole sicure in rete” per la creazione di una rete nazionale di scuole sicure, con un evento che si terrà il prossimo 5 novembre in diretta streaming.

Tale progetto è promosso ed istituito per iniziativa di alcuni dirigenti scolastici, con l’IIS Carlo Pisacane di Sapri (Salerno) quale scuola capofila. Ad oggi hanno già aderito 40 istituti di istruzione di ogni ordine e grado di quasi tutte le regioni del territorio nazionale.

L’evento di presentazione avrà inizio alle ore 16 e vedrà la partecipazione di Lucia Fortini, assessore alla Scuola Regione Campania; Franca Principe, dirigente IIS Pisacane di Sapri, scuola capofila; Maria Rita Pitoni, dirigente tecnico ispettivo Miur.

Anche l’Istituto Comprensivo Grosseto 4 aderisce a questa rete e parteciperà a tutte le iniziative formative e progetti finalizzati a promuovere la cultura della sicurezza e a sviluppare strategie e metodologie di collaborazione tra scuole, enti locali, famiglie, parti sociali ed associazioni.