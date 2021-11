Verso Follonica-Circolo Pattinatori, pullman gratuito per raggiungere l’Armeni

GROSSETO – Una bella iniziativa del club grossetano per il derby maremmano di serie A1. Il Circolo Pattinatori Grosseto 1951 mette gratuitamente a disposizione dei propri tifosi un pullman per la trasferta di Follonica, in programma sabato 27 novembre alla pista “Antonio Armeni”. La partenza degli sportivi grossetani alla volta del golfo avverrà alle 19,30 da via dell’Oro, nel retro della tensostruttura di via Mercurio.

Gli appassionati che seguiranno la squadra di Federico Paghi in questo derby che promette grandi emozioni, con il Galileo secondo in classifica e l’Edilfox quarto a tre punti di ritardo, dovranno solo pagare il biglietto d’ingresso al Capannino. Le prenotazioni si accettano nella sede del Circolo Pattinatori in via Mercurio o telefonando al numero 338.5490777.