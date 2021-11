COLLESALVETTI (LI) – Incidente stradale stamani intorno alle 8:30 sulla la Fi-Pi-Li con due mezzi pesanti coinvolti.

Si tratta di un furgone e di un Tir telonato. Nello scontro sono rimaste ferite due persone che fortunatamente sono uscite da sole dagli abitacoli.

di 3 Galleria fotografica Incidente Fi Pi Li - 2 novembre 2021





Sulla strada c’è stato uno sversamento di carburante e attualmente è stata chiusa per consentire di mettere in sicurezza i mezzi e di ripulire il fondo stradale.

In particolare la strada è stata interrotta tra Interporto e Collesalvetti in direzione Firenze.

La squadra dei vigili del fuoco sta lavorando per la messa in sicurezza dell’area, per poter permettere la riapertura di almeno una corsia. Intervenuti i vigili del fuoco di Livorno con una squadra APS (auto pompa serbatoio) e in un secondo momento anche AG auto gru per liberare una corsia.