Nasce SOSAnimali Maremma: un nuovo spazio dedicato ai nostri amici

GROSSETO – È nato oggi il gruppo Facebook Sos Animali Maremma, il nuovo spazio lanciato dalla redazione de IlGiunco.net, e dedicato ai nostri amici animali.

Si tratta di uno spazio libero nel quale potranno essere condivise informazioni e notizie dedicate a cani, gatti e altri animali domestici.

Un gruppo che nasce dall’esigenza di offrire una piattaforma che sia di aiuto nelle situazioni di emergenza, quando per esempio una cane viene smarrito o quando ci sono dei cuccioli che hanno bisogno di una nuova famiglia. Un luogo virtuale che sia un punto di riferimento anche per gli appassionati e che possa essere per questo utilizzato nella maniera in cui gli iscritti credono che sia migliore.

Naturalmente con la garanzia che le informazioni che passano nel gruppo siano sotto la supervisione e il controllo della redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della maremma.

Per info clicca qui e iscriviti e è gratis: www.facebook.com/groups/sosanimalimaremma