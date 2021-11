Lembo espugna anche Quercianella, primo su centocinquanta partenti

GROSSETO – Appena il tempo di gioire per la bella vittoria alla StraSalerno Half Marathon che Vincenzo Lembo mette in bacheca un’altra vittoria di prestigio a Quercianella di Livorno. Il Maresciallo del 4° Stormo di Grosseto mette tutti in fila gli oltre 150 atleti che si sono presentati domenica mattina al via alcuni di assoluto valore. Con la condizione che sta tornando decisamente buona, Lembo ha rotto subito gli indugi prendendo decisamente il comando della gara che prevedeva un tracciato di chilometri 10 e 300 metri, con tratti sterrati. Il suo tempo alla fine è stato di 35 minuti e 23 secondi davanti a Alessio Panicucci (36’14) e Simone Anelli (36’31).

Ancora una tappa di avvicinamento quindi ai campionati italiani di mezza maratona che si terranno a Roma domenica 7 novembre, vero obiettivo stagionale fissato da Lembo con l’allenatore Gianni Natale. Il portacolori del Marathon Bike di Grosseto cercherà di ritoccare il personale sulla distanza dei fatidici 21 chilometri e 97 metri, che risale al 20 ottobre 2019 quando a Salerno chiuse la sua prova al secondo posto in 1’h09’38”. Con l’augurio di una giornata, quella di domenica, col meteo giusto, Lembo conta di passare ai diecimila sotto i 33 minuti per poi tenere l’andatura di 3 minuti e quindici secondi al chilometro sino alla fine.