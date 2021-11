Il podcast del 2 novembre – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 2 novembre 2021" su Spreaker.

Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto, aggiornate in tempo reale

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma. Sempre. Qui trovate tutte le puntate: LINK

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, martedì 2 novembre 2021

In apertura la cronaca. Lite in strada, picchia la fidanzata e aggredisce i carabinieri che ceracno di fermalo. Arrestato a Follonica un uomo di 29 anni. Era già conosciuto alle forze dell'ordine. La sua rabbia era tale che neppure la presenza dei carabinieri l'ha fermato. Sia la fidanzata che i carabinieri sono stati medicati al pronto soccorso per le ferite riportate.

Adesso gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 190 su 14.510 test di cui 4.814 tamponi molecolari e 9.696 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,31% (4,7% sulle prime diagnosi).

Ieri in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 24. Le persone positive in Maremma in carico alla Asl sono 257, mentre le persone in quarantena per contatto stretto sono 883.

Da registrare anche quattro ricoveri in più in ospedale: ci sono 11 persone nel reparto covid e tre in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini in Maremma è stata superata la quota di 179mila persone che hanno fatto il ciclo completo.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 5.918.000 dosi.

In chiusura una notizia importante per la nostra sanità.

Grosseto si conferma capitale della robotica: più di cento chirurghi studieranno in Maremma. Riparte l'attività della Scuola di chirurgia robotica della Asl Toscana sud est, diretta dal dottor Andrea Coratti, dopo la pausa dovuto all’emergenza Covid-19.

“Adesso siamo pronti per riprendere l’attività didattica – ha detto Coratti - e lo facciamo più motivati che mai con l’obiettivo di recuperare il tempo perso, realizzando importanti eventi formativi sulle tecniche robotiche innovative, in maniera puntuale e con il coinvolgimento di chirurghi da tutto il mondo, come abbiamo sempre fatto.”