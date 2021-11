Il Comune assume a tempo indeterminato: ecco il bando

GAVORRANO – Il Comune di Gavorrano ha bandito un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due istruttori tecnici.

Il titolo di studio richiesto per la partecipazione, oltre a lauree assorbenti dello stesso indicate nel bando, è diploma di perito edile, o perito agrario o geometra.

Scadenza delle domande 11 novembre 2021.

Per visionare il bando e per produrre la domanda on line: https://www.comune.gavorrano.gr.it/index.php/amministrazione-trasp/bandi-di-concorso/item/4591-concorso-pubblico-per-esami-per-n-2-assunzioni-a-tempo-indeterminato-e-pieno-di-istruttore-tecnico-cat-c-del-ccnl-funzioni-locali