I Dynamite 36 premiati a Roma: miglior montaggio per “La ragazza del campo”

ROMA – La band grossetana dei Dynamite 36 è stata premiata alla manifestazione del “Vinile d’argento”.

Il videoclip “La ragazza del campo “ ha suscitato consensi da parte della giuria che ha decretato il premio come miglior montaggio.

La band ha dedicato il premio a Francesco Nisi, videomaker dell’opera che per motivi di lavoro non era presente in sala.

“Abbiamo così concluso – affermano i giovani musicisti – una stagione ricca di successi e stiamo già lavorando a nuove produzioni da proporre nel 2022.”