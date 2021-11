Esordio agrodolce per le rose della Pallacanestro Grosseto con due sconfitte di misura

GROSSETO – Primo weekend di agonismo fra alti e bassi per le rose della Pallacanestro Grosseto. Sconfitta esterna per la prima squadra impegnata nel torneo Promozione, superato 62-58 dal Publinfo Firenze nella prima giornata. Maremmani da subito dimostratisi competitivi, sorprendendo i locali con una buona aggressività difensiva e veloci ribaltamenti che hanno permesso di condurre gran parte della partita.

Non ottimale però la gestione del vantaggio da parte dei biancorossi, con gli avversari bravi a rintuzzare sul finire di ogni tempo, riuscendo a ribaltare le sorti negli ultimi tre minuti. Va segnalato l’esordio in squadra di due ragazzi classe 2004, Piermarini e Granaro, ben comportatisi. Risultato Finale: Publinfo Firenze 2 -Pallacanestro Grosseto 62-58.

Questa la rosa del Grosseto: Frosolini (7), Perfetti (14), Dolenti (7), Tattarini (9), Casanova (3), Franzese (16), Erman, Barabesi, Piermarini (2), Granaro.

Amaro esordio per gli Under 14 nell’impegnativo campionato Elite. Al PalaCosmelli, contro la US Livorno Basket, si è vista una partita combattuta ed equilibrata fin dall’inizio con i labronici che hanno prevalso di misura. Questi i parziali dei primi tre tempini: 10-12, 29-28, 47-41. Nell’ultimo quarto i maremmani riuscivano ad agganciare e superare i parietà labronici, poi a causa di alcuni brutti passaggi e conseguenti palle perse subivano contropiede e controsorpasso. Sotto di 2 punti, in un mal gestito ultimo possesso, i ragazzi non riuscivano a tirare e cosi la partita terminava 61-59 a favore dei combattivi padroni di casa.

“Rispetto alle amichevoli precampionato – hanno commentato gli allenatori – abbiamo tirato meglio ai liberi, ma la percentuale dal campo è ancora troppo bassa. Sono pochi gli assist e quasi tutti i canestri sono frutto di personalismi. Sicuramente le palle perse sono state meno del solito, ma oggi l’avversario non ha pressato a tutto campo… c’é ancora molto da lavorare durante la settimana se vogliamo migliorare ed adeguarci in fretta al livello del campionato”.

Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 6 novembre contro i fortissimi ragazzi del Cecina basket.

Chiude la tre giorni di campionato l’esordio casalingo della formazione Under 19 Gold, superata 56-74 dal Bellaria Cappuccini. Partita iniziata con buon piglio dai padroni di casa che giocano un buon primo quarto. A 5 minuti dall’intervallo, dopo essere andato a canestro, Giulio Madeddu ha subito un grosso infortunio procurandosi la frattura scomposta di tibia e perone. Gioco interrotto in attesa dell’ambulanza con pubblico attonito e compagni di squadra in lacrime. La partita riprende e si conclude con la vittoria degli ospiti per 74-56. A Giulio i migliori auguri di una pronta ripresa da questo brutto infortunio.