Casamenti: «Diminuzioni sulla Tari sia per le attività che per le abitazioni»

ORBETELLO – «In questi giorni stanno arrivando ai cittadini del Comune di Orbetello le comunicazioni per il pagamento della tari 2021 la cui prima rata scade il 16 novembre (in totale 5 rate). Come promesso dalla nostra Amministrazione comunale ci sono importanti diminuzioni della tassa dei rifiuti sia per molte attività che per le abitazioni» afferma il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti.

«Per quanto riguarda le attività economiche – spiega il sindaco nel dettaglio – le diminuzioni in percentuale sono: associazioni e luoghi di culto -12,32; cinema -13,10; negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta -11,52; negozi tende, tessuti -8,93; attività artigianali, parrucchieri, barbieri, estetista -9,39; ristoranti, trattorie, pub , pizzerie -9,19; birrerie -11,03; bar pasticcerie -8,82; pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, ortofrutta -8,24; discoteche -12,51. Per le altre attività la tariffa non subirà aumenti».

«Per quanto riguarda invece le diminuzioni in percentuale delle abitazioni: nucleo 1 componente – abitazione 100 metri -17,3; nucleo 1 componente- abitazione 70 metri -14,6; nucleo 1 componente – abitazione 50 metri -10,3; nucleo 2 componenti – abitazione 100 metri -9,6; nucleo 2 componenti- abitazione 70 metri -5; nucleo 2 componenti -abitazione 60 metri -3; nucleo 3 componenti – abitazione 100 metri -7,8; nucleo 3 componenti – abitazione 70 metri -2,8; nucleo 4 componenti – abitazione 100 metri -8,1; nucleo 5 componenti – abitazione 100 metri -3» conclude Casamenti.