Barca incagliata: il mare è troppo brutto. La guardia costiera salva l’equipaggio

PIOMBINO – Il mare era troppo agitato e così la Guardia costiera di Piombino si è attivata subito per mettere in salvo l’equipaggio dell’imbarcazione. Ieri sera, infatti, alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino è arrivata una richiesta di soccorso da parte di un’imbarcazione da diporto, che si trovava con quattro persone a bordo in località Parco della Sterpaia, in difficoltà per avaria ai mezzi di propulsione (vela e motore).

È stato disposto l’intervento sul posto della motovedetta di Portoferraio, assieme ad un mezzo privato. A causa delle condizioni marine e della vicinanza al litorale, dopo ripetuti tentativi volti al trasbordo dell’equipaggio, le persone sono state recuperate via terra in buono stato di salute e senza necessità di soccorso sanitario da parte di una pattuglia terrestre di militari della Guardia Costiera di Piombino.

All’armatore ed al conduttore dell’imbarcazione incagliata è stato ordinato di adottare, nel più breve tempo possibile, ogni misura utile per prevenire qualsiasi forma di inquinamento, oltre alla pronta rimozione dell’unità.