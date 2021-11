Netta vittoria nel derby col Follonica, sorridono le Under 16 dell’Invicta Volley

GROSSETO – Giornata importante per l’Invicta Volleyball che domenica ha fatto il suo debutto ufficiale in un campionato giovanile femminile; la prima squadra “rosa” a scendere in campo con la casacca dell’Invicta è stata l’Under 16 allenata dai coach Vittoria Ausanio e Andrea Chiappelli.

Il team grossetano ha battuto la Pallavolo Follonica con un netto 3 set a 0 (25-13, 25-6, 25-17). Una partita a senso unico, dove il servizio ha fatto la differenza e i due tecnici hanno potuto far ruotare tutta la rosa a disposizione. “Siamo partiti con il piede giusto – afferma mister Ausanio – il campionato è solo all’inizio e abbiamo ancora molto su cui lavorare, dobbiamo imparare a limitare il più possibile gli errori e gestire qualche pallone in più, ma sono convinta che faremo bene”.

Le atlete: Alfieri, Ambrosecchio, Bosi (K), Cappelli, Coratti, Geracitano, Giorgi, Goracci, Marretti, Parronchi, Petrucci, Rolando. Allenatori: Vittoria Ausanio, Andrea Chiappelli. Dirigente: Silvia Borgogni.