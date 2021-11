GROSSETO – Prosegue anche oggi l’ondata di maltempo che sta interessando da quasi 24 ore la nostra provincia.

Anche per le prossime ore sono attese piogge e cielo molto nuvoloso su tutto il territorio della Maremma.

Un primo miglioramento è previsto per le prime ore di domani, quando le nuvole dovrebbero lasciare spazio ad un cielo variabile.

Nonostante la brutta giornata di pioggia ci sono comunque alcune eventi che potrete seguire in Maremma. Qui trovate tutte le iniziative in programma per oggi: https://www.ilgiunco.net/eventi-cosa-fare-oggi-grosseto/

Qui trovate tutte le previsioni per le prossime ore, comune per comune: LINK