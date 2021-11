L’almanacco del Giunco: l’1 novembre la nascita della Juventus e il primo bombardamento aereo della storia

GROSSETO – Domenica 1 novembre, Festa di tutti i santi e san Cesario martire, mancano 60 giorni alla fine dell’anno, il sole sorge alle 6.52 e tramonta alle 17.03. Accadeva oggi:

365 – Gli Alemanni attraversano il Reno e invadono la Gallia. L’imperatore Valentiniano I lascia Parigi e assume il comando del suo esercito per difendere le città galliche

835 – La festa di Tutti i Santi viene spostata dal 13 maggio all’1 novembre da Papa Gregorio IV

1179 – Filippo II viene incoronato re di Francia

1295 – Dante Alighieri diventa membro del Consiglio dei Trentasei del Capitano del Popolo

1512 – Il soffitto della Cappella Sistina, dipinto da Michelangelo, viene mostrato al pubblico per la prima volta

1604 – Al Palazzo di Whitehall di Londra, prima dell’Otello di William Shakespeare

1611 – Al Palazzo di Whitehall di Londra, prima de La Tempesta di William Shakespeare.

1683 – La colonia della Corona Britannica di New York viene divisa in 12 contee

1745 – Papa Benedetto XIV pubblica l’enciclica Vix Pervenit, sull’usura e altri guadagni disonesti

1755 – Terremoto di Lisbona del 1755: in Portogallo, Lisbona viene distrutta da un terremoto e dal conseguente maremoto, che uccide tra le sessanta e le novantamila persone

1765 – Il parlamento britannico impone lo Stamp Act sulle 13 colonie, allo scopo di aiutare il pagamento delle operazioni militari britanniche nell’America del Nord

1800 – John Adams diventa il primo presidente degli Stati Uniti ad abitare la Casa Bianca

1848 – A Boston (Massachusetts) apre la prima scuola medica per donne

1855 – A Torino viene fondata la casa editrice Claudiana

1857 – Monsignor Giovanni Battista Sartori, fratello di Antonio Canova, concede ai Padri Cavanis di Venezia il permesso di stabilirsi a Possagno per educare gli orfani del territorio. Nasce così l’Istituto Cavanis Possagno

1861 – Guerra di secessione americana: il presidente statunitense Abraham Lincoln nomina George McClellan come comandante dell’esercito dell’Unione, sostituendo l’anziano generale Winfield Scott

1876 – In Nuova Zelanda viene disciolto il sistema dei governi provinciali

1884 – La conferenza internazionale sui meridiani che si svolge a Washington DC adotta il sistema dei fusi orari

1885 – Papa Leone XIII pubblica l’enciclica Misericors Dei Filius, sulla natura soprannaturale della Chiesa, sul potere ecclesiastico e sul potere civile, sulla iniquità delle ideologie moderne, sulla tendenza moderna ad emarginare la Chiesa e la sua autorità, sulla ingiustizia delle concezioni libertarie, sulla libertà religiosa, sulla funzione degli amministratori cattolici

1894 – Lo Zar Alessandro III di Russia muore e gli succede il figlio Nicola II

1897 – Un gruppo di studenti del Liceo Classico “Massimo D’Azeglio” di Torino fonda lo Sport-Club Juventus

1900 – Ignazio Majo Pagano fonda il Palermo

1911 – Gli italiani in Libia compiono il primo bombardamento aereo della storia

1914

– Prima guerra mondiale: Battaglia di Coronel. Si tratta della prima sconfitta navale britannica della guerra

– Papa Benedetto XV pubblica l’enciclica Ad Beatissimi Apostolorum sulle funeste condizioni che portano alla guerra, sui mali delle concezioni moderne, sull’erranza delle nuove ideologie, sulle divisioni tra Cattolici, sui mali del modernismo, sull’eccessiva indipendenza dei chierici

1918 – Prima guerra mondiale: due ufficiali della Regia Marina italiana compiono l’Impresa di Pola, nella quale viene affondata la corazzata austro-ungarica Viribus Unitis

1922 – L’Impero ottomano viene abolito e il suo ultimo sultano, Mehmet VI, abdica

1943 – Seconda guerra mondiale: lancio dell’Operazione Goodtime, nella quale i Marines statunitensi invadono l’isola di Bougainville nelle Isole Salomone

1944 – Seconda guerra mondiale: lancio dell’Operazione Infatuate, nella quale l’esercito inglese sbarca a Walcheren nei Paesi Bassi

1950 – I nazionalisti portoricani Griselio Torresola e Oscar Collazo tentano di assassinare il presidente statunitense Harry S. Truman

1952 – Operazione Ivy: gli Stati Uniti fanno detonare con successo la prima bomba all’idrogeno, nome in codice “Mike” [“m” for megaton], sull’Isola Eniwetok, nell’Atollo di Bikini, situato nell’Oceano Pacifico

1954 – Alcuni guerriglieri del Front de Libération Nationale eseguono molteplici attacchi contro alcune istituzioni nazionali algerine, comportando così l’inizio della Guerra d’Algeria

1960 – Durante la campagna elettorale per le presidenziali USA, John F. Kennedy annuncia l’idea dei Peace Corps

1962

– Esce in Italia il primo numero di Diabolik

– Viene lanciata nello spazio la prima sonda diretta verso Marte, ma la missione russa “Mars 1” sarà un fallimento: la sonda si perde a 106 milioni di chilometri dalla Terra

1964 – Inaugurazione della prima linea della Metropolitana di Milano

1973 – Scandalo Watergate: Leon Jaworski viene nominato nuovo procuratore speciale del Watergate

1981 – Antigua e Barbuda ottiene l’indipendenza dal Regno Unito

1985 – La Lancia Delta S4 ottiene l’omologazione per competere nel Campionato del mondo rally.

1993 – Entra in vigore il Trattato di Maastricht, che stabilisce formalmente l’Unione europea

1994 – George Lucas abbandona le attività quotidiane della sua industria cinematografica per iniziare un anno sabbatico (in questo periodo scriverà il prequel in tre episodi di Guerre stellari)

1998 – Viene istituita la Corte europea dei diritti dell’uomo

2003 – Il francese Jean-Claude Trichet succede a Wim Duisenberg e diviene il secondo presidente della Banca centrale europea.

2011 – L’italiano Mario Draghi succede a Jean-Claude Trichet e diviene il terzo presidente della Banca centrale europea

2013 – Un agente fuori servizio apre il fuoco all’Aeroporto Internazionale di Los Angeles uccidendo un agente della sicurezza e ferendo 7 persone

2019 – Christine Lagarde succede a Mario Draghi e diviene il quarto presidente della Banca Centrale Europea

Fonte: il.wikipwdia.org