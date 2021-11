In arrivo nuove regole nelle scuole: quarantena per la classe solo da tre contatti in su

GROSSETO – Classi in quarantena solo da tre contagiati in su. Negli altri casi a casa solo i positivi. Sarebbero questi i termini del nuovo protocollo allo studio per uniformare le regole in tutta Italia.

Il nuovo provvedimento riguarderebbe le superiori e la seconda e terza media (ossia quei gradi di istruzione in cui i ragazzi sono già, o potrebbero essere, vaccinati perché di 12 e più anni).

L’isolamento scatterebbe dunque dai tre positivi in su. Questo per cercare di limitare quarantene e Dad nelle scuole.

Praticamente, in presenza di un secondo contagio, studenti e professori vaccinati (o che hanno già avuto il Covid), si prevede sorveglianza con testing. I non vaccinati invece dovranno fare dieci giorni di quarantena e un tampone negativo per il rientro.

In caso di tre positivi la quarantena è di sette giorni per i vaccinati e dieci per i non vaccinati. Tutti dovranno fare un tampone prima di rientrare in classe.

Alla scuola materna, elementari e prima media (ossia gli under 12), invece, è prevista la quarantena di dieci giorni con tampone anche in caso di un solo positivo. Il dirigente potrà comunque valutare a seconda del tempo di permanenza nella classe.