Il presidente della Cei cardinal Bassetti: «Guarire le ferite della pandemia»

GROSSETO – “Mai come oggi serve una risposta di comunione e corresponsabilità per guarire le varie ferite che la pandemia ha prodotto e per unire il Paese”. Lo ha detto il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, aprendo, nella cattedrale di Grosseto, la sesta edizione della “Settimana della Bellezza”, evento promosso dalla diocesi maremmana, che quest’anno è dedicato al tema della “Infinita bellezza…oltre la siepe”.

Chiamato ad offrire una riflessione sull’urgenza di un ascolto riconciliato, Bassetti ha usato parole ben precise per delineare il futuro dell’Italia. A partire dalla “riconciliazione fraterna”, ovvero “una riconciliazione sui fondamenti del nostro vivere insieme: dalle Alpi a Lampedusa siamo un unico Paese, siamo veramente fratelli e sorelle d’Italia che si riconoscono come tali in virtù di valori comuni”. E ha aggiunto: “La fede cattolica, da questo punto di vista, è un bene preziosissimo, non solo perché fonte di un’eredità storica antichissima, ma perché l’ispiratrice di una miriade di esperienze religiose diverse: da quelle caritatevoli a quelle più spirituali”.

Il presidente Cei ha, poi, parlato di “condivisione” e di “collaborazione e solidarietà”. “Occorre uscire dalla pandemia tutti insieme e con l’aiuto reciproco, senza lanciare invettive contro qualcuno, senza cercare capri espiatori della crisi e, soprattutto, senza dimenticare nessuno lungo il cammino della vita”. In questo, la Chiesa italiana può essere quella “ambulanza per chi cade”, secondo una felice espressione ripresa da don Primo Mazzolari.

Bassetti ha infine raccontato l’opera-segno voluta dallas Chiesa italiana come frutto dell’incontro di Bari sul Mediterraneo frontiera di pace, a cui nel 2022 seguirà l’incontro di Firenze. “Abbiamo scelto – ha raccontato alla numerosa platea – alcuni giovani provenienti da alcune macroregioni – i Balcani, la penisola turca, il Medioriente, il Nord Africa – che stanno facendo per due anni un percorso di formazione e di “riconciliazione” e dialogo grazie a Rondine”, la cittadella della pace alle porte di Arezzo fondata dal professor Franco Vaccari. Un esempio, ha concluso Bassetti, “che testimonia l’assoluta centralità della riconciliazione come tema non soltanto spirituale, ma di concreta attualità nel mondo contemporaneo”.

Rispondendo, poi, a una domanda sull’impegno socio-politico dei cattolici, il presidente della Cei ha esortato il laicato cattolico italiano a tornare ad “approfondire la dottrina sociale della Chiesa che è un catechismo di dottrina morale”. E ha aggiunto: “Non distinguo i cristiani del piano etico e quelli del piano sociale e politico, perché i problemi sociali sono oggetto di comportamento come gli altri problemi etici, fanno parte della morale cristiana. Nelle parrocchie, nelle associazioni e nei movimenti abbiamo questo compito”.

Il cardinale ha concluso la sua presenza a Grosseto presiedendo la Messa solenne prefestiva di Tutti i santi, concelebrata dal vescovo di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello, p. Giovanni Roncari, e da una rappresentanza del clero grossetano.

La Settimana della Bellezza, che proseguirà fino a domenica 7 novembre fra Grosseto ed Orbetello, è organizzata dall’Ufficio per la pastorale culturale della Diocesi di Grosseto e da quello della diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello e dalla Fondazione Crocevia con la co-organizzazione di Comune di Grosseto. Gode, inoltre, della collaborazione di altri uffici diocesani: in particolare, l’ufficio scuola-Irc; il servizio di pastorale giovanile; l’ufficio comunicazioni sociali. La “Settimana” vede, poi, la collaborazione del quotidiano Avvenire con la sua rivista mensile Luoghi dell’Infinito, il cui ideatore e coordinatore è Giovanni Gazzaneo, che è anche presidente di Fondazione Crocevia; della Fondazione Polo Universitario Grossetano, della Fondazione Grosseto Cultura, in modo particolare attraverso il Polo espositivo Clarisse Arte, e del Maam-Museo archeologico e d’arte della Maremma.

