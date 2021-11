Grosseto Rugby, buone prove per gli Under 13 e il gruppo femminile

GROSSETO – Buone prove per le squadre del Grosseto Rugby nei rispettivi tornei. Sabato gli Under 13 di mister Esposito e Colucci si sono incontrati con i coetanei delle squadre di Livorno e Piombino. L’esordio in casa è stato molto positivo per i nostri ragazzi che hanno ben tenuto testa a due delle società più blasonate della Toscana. La giornata è finita con un divertente terzo tempo in cui la società grossetana ha festeggiato il compleanno della cuoca della famiglia Adelina.

Domenica bel debutto per il Frantoio del Parco Leu Grosseto, nella tappa casalinga della Coppa Italia di rugby femminile. La giornata si è aperta con tutte le ragazze partecipanti coinvolte in una bella iniziativa a sostegno della lotta contro il tumore al seno.

La cronaca vede le maremmane impegnate, in apertura, con la franchigia Mugello/Versilia. Il gioco veloce e manovrato delle ragazze di casa non lascia scampo alle avversarie con un perentorio 28 a 12.

Seconda partita contro Prato, divertente e combattuta, ma dopo vari sorpassi Prrato segna in contropiede la meta definitiva e finisce 28 a 19.

Ultimo impegno contro la corazzata Osmunde Piombino/Elba e, a grande sorpresa, le Leu restano in partita grazie ad una grande difesa fino al 31 a 12 a favore delle ospiti.

Soddisfazione dei tecnici Bertelli e Chiella: “Abbiamo alzato l’asticella e squadre come Prato e Osmunde non sono poi così lontane”. Mattatrice della giornata Marta Ricciardi, che oltre al poker di mete segnate ha rappresentato una vera e propria spina nel fianco per le avversarie. Ottima prova in difesa per il capitano Zauli.

Tutta la società fa un enorme in bocca al lupo alla giovane Daria Agrillo vittima di un infortunio al naso che la terrà per un po’ lontana dai campi.