Corsa campestre, quarto posto per gli atleti della Track&Field. Nshimirimana primo di categoria

GROSSETO – Ultima trasferta dell’anno per la Track&field Master Grosseto a Palo del Colle in provincia di Bari per i campionati italiani master di cross. La società del presidente Ernesto Croci dopo il doppio terzo posto nella 10km e nella mezza maratona e dopo lo scudetto della marcia di domenica scorsa, conclude il campionato a squadre di corsa campestre maschile al quarto posto senza rimpianti, viste le numerose assenze per la lunga trasferta.

“Stavolta era impossibile raggiungere il podio – ha detto il presidente Croci – difendendo la “coppa di legno” con tante volate vincenti da parte degli atleti maremmani visto che la settima società è arrivata alle spalle della T&F di soli 4 punti. La manifestazione ha visto il ritorno in gara Joachim Nshimirimana, infortunato negli ultimi mesi, che dopo le assenze ai campionati italiani su pista e di mezza, si riprende la maglia di campione d’Italia con una prestazione regale come sempre”.

I risultati di tutti gli uomini in maglia nero/oro, con ben sei atleti tra i primi 10:

M35 32esimo luigi Cheli

M40 17esimo Michele Checcacci

M45 primo Joachim Nshimirimana

Ottavo Salvatore Mangiavillano

67esimo Ernesto Croci

M50 quinto Cristian Fois

23esimo Bruno Dragoni

57 esimo Riccardo Mililotti

M55 quinto Claudio Nottolini

21esimo Renzo Mauri

M65 nono Enrico Bertarelli

M70 sesto Renato Goretti

20esimo Emilio Petrella.

Al femminile ottima Marcella Municchi, quinta fra le F50 e probabilmente alla miglior gara Fidal di sempre; nona tra le F45 Chiara Gallorini; con due sole atlete al traguardo 17esimo posto nel cds donne.