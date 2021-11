Coronavirus: 24 nuovi positivi in Maremma. Tre ricoveri in terapia intensiva, 14 in totale

GROSSETO – Sono 24 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Grosseto nelle ultime 24 ore su 201 tamponi effettuati. La maggior parte di casi si registrano nel comune capoluogo, cioè 16.

In totale le persone positive in carico sono 257. Si registrano 7 guarigioni e nessun decesso.

Da registrare anche quattro ricoveri in più in ospedale: ci sono 11 persone nel reparto covid e tre in terapia intensiva.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 79 Provincia di Arezzo 18 Provincia di Siena 37 Provincia di Grosseto 24 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 1 – 9 5 1 2 Grosseto 6 1 5 7 4 1 Siena 11 1 8 9 5 3 Totale Asl 18 2 22 21 10 6

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Lunedì 25 ott Martedì 26 ott Mercoledì 27 ott Giovedì 28 ott Venerdì 29 ott Sabato 30 ott Domenica 31 ott Lunedì 1 nov Arezzo 16 14 16 20 39 9 47 18 Siena 30 31 27 49 40 11 56 37 Grosseto 16 14 18 13 9 19 19 24 Totale Asl 62 59 61 82 88 39 122 79

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Castiglione Della Pescaia 1 Cinigiano 1 Grosseto 16 Massa Marittima 1 Montieri 1 Orbetello 1 Scansano 3

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 4 TI San Donato Arezzo 1 Degenza Covid Misericordia Grosseto 11 TI Misericordia Grosseto 3

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 513 Provincia di Siena 459 Provincia di Grosseto 201

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 292 Provincia di Siena 546 Provincia di Grosseto 257

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 240 Provincia di Siena 508 Provincia di Grosseto 242

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 1384 Provincia di Siena 1762 Provincia di Grosseto 885

Guariti Provincia di Arezzo 0 Provincia di Siena 1 Provincia di Grosseto 7