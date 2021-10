Vaccinata da tre giorni ma il green pass non si aggiorna. «Devo andare al lavoro»

GROSSETO – Ha fatto il richiamo del vaccino il 28 ottobre scorso, ma il green pass non risulta ancora. L’odissea di una grossetana prosegue ormai da tre giorni. «Sono andata in farmacia, e sono anche tornata a Spergolaia (ma era chiusa), e ora non so più che cosa fare».

La nostra lettrice ci racconta di aver chiamato 1500, dove le avrebbero detto che c’è stato un malfunzionamento del sistema, e non sarebbe l’unica, tra i vaccinati del 28, ad avere problemi. «Mi hanno suggerito di tornare dove sono stata vaccinata e chiedere a loro la certificazione stampata. Stamani sono tornata a Spergolaia, dopo aver guardato gli orari di apertura sul sito della Regione Toscana, ma la struttura era chiusa».

«Oggi dovrei andare in ospedale da mia madre, che è ricoverata, e martedì devo andare al lavoro. Ma senza green pass come dovrei fare? Il tampone non voglio farlo, mi sono vaccinata apposta proprio per non dover fare il tampone. A chi devo rivolgermi? Nessuno sa darmi una soluzione».