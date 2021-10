Serie B, all’Olimpic Massa il derby contro il Grosseto Handball

MASSA MARITTIMA – Esordio da applausi per l’Olimpic Massa Marittima che fa suo il derby dell’avvio del campionato di Serie B Area 5 vincendo 31 a 30 contro il Grosseto Handball.

Il neo eletto presidente regionale Massimilino Bardini, ha voluto intervenire attivamente al simbolico taglio del nastro prima dell’inizio della partita ed insieme al consigliere federale Giovanni Sorrenti, hanno premiato le due squadre in campo per i meriti sportivi conseguiti nel 2021.

I rappresentanti federali hanno consegnato alla società Grosseto Handball, una targa di riconoscimento per la vittoria nei campionati italiani maschile e femminile di Beach Handball; all’Olimpic una targa commemorativa per i cinquant’anni della sua fondazione (1971-2021).

Il folto pubblico intervenuto all’evento, nel rispetto dei protocolli anticovid, ha sottolineato con applausi sinceri la breve cerimonia che vedeva coinvolte due società che da sempre collaborano fattivamente.

Come nella migliore tradizione dei derby maremmani, la partita è stata combattuta e vibrante, i direttori di gara Borgi e Paccosi hanno estratto per ben 16 volte i loro cartellini per controllare la sfida che ha visto sempre in leggero vantaggio la squadra ospite del Grosseto, in un continuo susseguirsi di reti da una e dall’altra parte, il primo tempo si chiude con l’Olimpic sotto per 17 a 19.

Il corso della partita segue questo copione fino al ventesimo del secondo tempo, quando il Grosseto riesce a portarsi in vantaggio per 24 a 27, ma è proprio qui, con una sequenza targata Ovi, Gai, Cuccia e Muoio che i padroni casa danno spettacolo, raggiungendo e superando gli avversari.

Per l’Olimpic: Bargelli E., Bernardini M. (3), Carboni M., Chesi G., Cipriani S., Corsi L. (1), Cuccia N. (1), Gai G. (11), Muoio M. (8), Orioli T., Ovi A. (6), Palumbo D., Ruberto A., Sejdijaj A., Selmani R., Tassoni S. (1)

Allenatori: Bargelli S., Martini F.