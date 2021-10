GROSSETO – Ray sta cercando una nuova famiglia. Ray ha sei anni, è sempre stato con il suo padrone, che però è molto anziano e dopo una caduta e un’operazione non può più occuparsi di lui.

Quindi Ray cerca una nuova casa. È buono, docile, va d’accordo anche con i gatti ed è abituato a stare in casa. È in buona salute, non ha malattie e ha microchip e libretto.

Per chi volesse adottare può mandare un whatsapp al numero 3334975054.