GROSSETO – Non sono giorni fortunati per chi ha deciso di trascorrere qualche momento di vacanza durante questo ponte di Ongissanti. Dal primo pomeriggio di oggi, domenica 31 ottobre, piove infatti sulla provincia di Grosseto.

Il cielo plumbeo già dalle prime ore del pomeriggio aveva anticipato quello che sarebbe stato il proseguo della giornata.

Per la Maremma si tratta del primo vero giorno di autunno del 2021 perché complice il bel tempo e temperature accettabili fino ad oggi avevamo goduto di una lunga coda dell’estate.

Le piogge di oggi proseguiranno anche nella giornata di domani. Per le prossime ore infatti è atteso un peggioramento della situazione climatica. Le previsioni meteo parlano di rovesci anche per domani. Ci potrebbe essere una tregua per le ore notturne, ma già dalla prima mattina di domani sono attese nuove piogge. Nessuna allerta meteo, ma quella di domani sarà proprio una classica domenica di novembre: dovrebbe piovere in modo costante tutto il giorno. D’altra parte in Maremma è proprio novembre il mese più piovoso.

Qui trovate tutte le previsioni per le prossime ore, comune per comune: LINK