Incidente stradale tra due auto: feriti un uomo, un bambino di sette anni e una donna che è grave

PAGANICO – Un uomo, una donna di 30anni e un bambino di sette sono rimasti feriti in un incidente avvenuto a Paganico. Nello scontro avvenuto poco prima delle 19, sono rimaste coinvolte due auto e tre persone. Sul posto è intervenuta la Misericordia di Cinigiano che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto.

La donna, 30 anni, è stata trasferita in gravi condizioni, in codice 3, all’ospedale Le Scotte di Siena con un’ambulanza con medico a bordo. Anche il bambino è stato trasferito a Siena con ambulanza con infermiere a bordo. Il bambino è stato trasferito con un lieve trauma in codice 2.